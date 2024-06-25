У владелицы сгоревшего во Фрязино здания нашли долги перед налоговой

Владелица сгоревшего в подмосковном Фрязино здания должна Федеральной налоговой службе (ФНС) почти 16 млн рублей. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, владелицей сгоревшего здания является 44-летняя Татьяна Белоусова – учредительница ООО «БЭЛЛА». Компания занимается арендой недвижимости и зарегистрирована в сгоревшей постройке.

В 2018 году из-за долгов и банкротства Белоусовой, по решению суда, здание было передано в управление финансовой компании «Исприн». При этом формально Татьяна осталась владельцем, и ее фирма «БЭЛЛА» до сих пор зарегистрирована там. Однако все договоры с действующими арендаторами заключала уже «Исприн».

Уточняется, что Белоусову ранее была признали банкротом, ее долги перед ФНС в настоящий момент составляют 15,6 млн рублей. На ее компании долгов на примерно 6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что владелица НИИ «Платан» во Фрязино обвинялась в убийстве супруга-миллиардера.