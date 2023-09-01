У велосипедиста обнаружили телефон умершей в лесу девочки из Каменска-Уральского

Телефон школьницы из Свердловской области, которую нашли погибшей в лесу, взял велосипедист, который ехал за ней. Об этом мужчина рассказал полицейским сам. О новых подробностях загадочной смерти 16-летней девушки сообщает Ura.ru.

Некоторое время назад появилась информация о том, что во время возвращения подростка домой от электрички, ее преследовал велосипедист. Позже девушку нашли мертвой в лесополосе, но без следов насильственной смерти. Велосипедиста искали и нашли, он мог быть свидетелем случившегося. Неожиданно выяснилось, что он взял телефон школьницы.

Сначала мужчина рассказал, что не видел девушку и не преследовал ее, их маршруты просто совпали. Он заметил ее только, когда возвращался обратно. Именно в этот момент школьнице стало плохо – она «легла в канаву».

«В этот момент он якобы взял телефон и скрылся. Местоположение гаджета сам указал следователям», — сообщил Telegram-каналу «Четвертый канал» источник.

По данным другого источника, мужчине 35 лет. Ранее он был судим за кражу и грабеж.

Отец девушки рассказал журналистам, что велосипедист закопал телефон, но обвинения в убийстве не признает.

«Я считаю, что это он мог с дочкой что-то сделать», – рассказал «КП-Екатеринбург» отец погибшей.

Напомним, что все произошло ночью 10 августа. Тело школьницы было найдено в Каменске-Уральском. Погибшая поехала поступать в колледж и воспользовалась электричкой. После она шла одна до жилища пешком. Отмечается, что следов насильственной смерти не было. Фигурирует версия об отравлении наркотическим веществом.