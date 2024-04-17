У вдовы ополченца Моторолы украли гуманитарный груз для российских бойцов

У вдовы ополченца Арсена Павлова, известного как «Моторола», Елены украли часть гуманитарной помощи, которая предназначалась для участников СВО. Предполагаемого грабителя запечатлела камера видеонаблюдения.

Об ограблении сообщил ИА Регнум со ссылкой на источник. 17 апреля гумпомощь переносили из квартиры Павловой в Ростове-на-Дону в машину. Неизвестный воспользовался ситуацией и украл часть груза.

Волонтер рассказал, что гумпомощь два года складировали в квартире и случаев воровства не было.

По данным агентства, возможный грабитель – местный житель. Украв груз, мужчина скрылся на машине Hyundai Solaris, принадлежавшей 34-летней женщине.

Ранее сообщалось об уходе на СВО мужа предпринимательницы Елены Блиновской Алексея. Он заключил контракт сроком на один год – это произошло еще месяц назад. В зоне СВО Блиновский получил позывной Брикс, он занимается БПЛА и помогает деньгами. Его жена тем временем находится в СИЗО, а четверых детей воспитывают бабушка и дедушка.