Практически нет шансов: застрявшую на пике Победы россиянку не будут спасать

Российскую альпинистку, застрявшую на пике Победы в Киргизии, не будут спасать. Руководитель спасательной экспедиции Дмитрий Греков заявил Telegram-каналу Mash, что шансы найти 47-летнюю Наталью живой минимальны.

По его словам, даже если удастся добраться до места, где лежит спортсменка, снять ее с вершины практически нет шансов. По этой причине было принято решение не рисковать отказаться от спасательной операции.

Альпинистка со сломанной ногой находится на высоте 7000 метров с 12 августа.

«Завтра по прогнозу ухудшение погоды с обильными снегопадами. Склоны будут лавиноопасны. В сентябре здесь начинается зима. Уже сейчас в базовом лагере ночью минус 13 градусов», - пояснил Греков.

При этом, по данным канала, итальянская команда пока не отказывается от своих планов и готова эвакуировать Наталью, а также тело итальянского альпиниста, погибшего при попытке помочь россиянке.

Напомним, альпинистка лежит в спальном мешке в месте, где температура опускается до минус 23 градусов. Предварительно, она перестала подавать признаки жизни 20 августа.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время в базовый лагерь могут доставить вертолет облегченного типа «Еврокоптер», который сможет подняться на высоту больше семи тысяч метров и на тросе спустить спасателей. При этом сами альпинисты говорят о возможности спасения россиянки с осторожностью.