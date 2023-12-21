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СЛУЧИЛОСЬ
18:59, 21 декабря 2023
1 мин.

У умершего после падения глыбы льда на поясницу мужчины не было шансов выжить

У умершего после падения глыбы льда на поясницу мужчины не было шансов выжить

© Freepik

34-летний мужчина в Люберцах, который умер после падения глыбы льда на поясницу, не имел шансов выжить. Врачи успели сделать ему две сложные операции, но после разрыва печени начался сепсис.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Лед с крыши ведомственного здания упал мужчине на поясницу, в результате чего разорвало печень, были сломаны 4 ребра и позвоночник. После случившегося он находился в сознании. Откопать мужчину помогали люди из очереди. Они отвели пострадавшего к лавочке и положили на нее. Мужчина еще разговаривал.

Две операции не спасли мужчине жизнь, он умер 21 декабря в 5 утра. По информации сайта, после разрыва печени произошел сепсис.

У умершего остались четверо детей: самому старшему 17 лет.

Отметим, что из-за падения снежного наста с крыши также пострадала женщина. Она лежит в больнице в средне-тяжелом состоянии. Еще у двоих незначительные травмы.

Источник фото:Freepik
Источник:mk.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
смерть
внезапная смерть
лед
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