У умершего после падения глыбы льда на поясницу мужчины не было шансов выжить

34-летний мужчина в Люберцах, который умер после падения глыбы льда на поясницу, не имел шансов выжить. Врачи успели сделать ему две сложные операции, но после разрыва печени начался сепсис.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Лед с крыши ведомственного здания упал мужчине на поясницу, в результате чего разорвало печень, были сломаны 4 ребра и позвоночник. После случившегося он находился в сознании. Откопать мужчину помогали люди из очереди. Они отвели пострадавшего к лавочке и положили на нее. Мужчина еще разговаривал.

Две операции не спасли мужчине жизнь, он умер 21 декабря в 5 утра. По информации сайта, после разрыва печени произошел сепсис.

У умершего остались четверо детей: самому старшему 17 лет.

Отметим, что из-за падения снежного наста с крыши также пострадала женщина. Она лежит в больнице в средне-тяжелом состоянии. Еще у двоих незначительные травмы.