У ученика школы задымился телефон в руках

У ученика столичной школы задымился телефон в руках. Все произошло в образовательном учреждении на севере Москвы. Об этом сообщает Telegram-канала Baza.

По данным источника, ученик седьмого класса на уроке решил проверить свой смартфон на прочность и с силой начал его сгибать. В результате этих действий устройство задымилось. Ребята находились в актовом зале школы.

Мальчик испугался и бросил задымившийся телефон на паркетный пол. На кадрах в соцсетях видно, как все вокруг было окутано дымом. Сотрудники учебного заведения незамедлительно вызвали на место происшествия специалистов экстренных служб и организовали эвакуацию учащихся из здания.

Аналогичный случай произошел во владивостокской школе. Об этом сообщает источник 360.ru. По его словам, на перемене между шестым и седьмым уроком в здании сработала пожарная тревога. Большинство учеников покинули здание школы, но некоторые остались.

«Многие классы даже остались сидеть в кабинетах», — отметил собеседник 360.ru.

Источник добавил, что телефон взорвался у ученика начальной школы. На место прибыли пожарные. После уроки продолжились, по его словам, «под запах гари».

В пресс-службе Муниципального центра управления города Владивостока подтвердили, что у ученика задымился телефон, но эвакуации не потребовалось.

«Устройство оперативно залили из огнетушителя для предотвращения возгорания», — отметила пресс-служба.

