У убитой и закопанной во дворе 16-летней беременной вырезали и похитили ребенка

В Бразилии полиция обнаружила тело девочки-подростка, бесследно пропавшей 12 марта. Оно было закопано на заднем дворе частного дома.

Как пишет TooFab, 16-летняя девочка к моменту исчезновения была на девятом месяце беременности. При этом судьба ребенка неизвестна — его вырезали из чрева матери. По данным издания, за убийство несет ответственность 25-летняя Натали Хелен Мартинс Перейра — именно она заманила подростка в дом под предлогом бесплатной раздачи одежды, а затем убила его.

«Полиция обнаружила тело жертвы в неглубокой могиле на заднем дворе, часть ее ноги все еще видна. Ее живот был разрезан. Судебно-медицинская экспертиза установила, что она была еще жива, когда ребенка забрали», — сказано в материале издания.

Перейру обвиняют в убийстве, сокрытии трупа и регистрации рождения другого человека как своего собственного. Хотя муж, брат и друг подозреваемой были допрошены, их отпустили и не предъявили обвинений.

Правоохранители также провели ДНК-тестирование остальных троих детей Перейры — чтобы убедиться, что они являются ее родственниками, а не украденными.

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