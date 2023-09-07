«У тренера не было разрешения»: стали известны подробности смертельной аварии с велосипедистками

Тренер попавших в ДТП в Ленобласти велосипедисток не имел разрешения на заезд. Об этом сообщает kp.ru.

Глава федерации велоспорта России Вячеслав Екимов рассказал о том, что поездку никто не согласовывал. Напомним, что три группы девочек 14-15 лет из школы-интерната олимпийского резерва ехали по краю дороги, это была своего рода тренировка, которую проводил тренер. Он сидел за рулем в машине сопровождения, она ехала не больше 30-40 км/ч. В какой-то момент в них врезалась фура. В результате случившегося две воспитанницы погибли, две находятся в реанимации, а всего пострадавших – 10.

«У тренера не было разрешения от руководства спортивной школы-интерната», – сказал Екимов.

Мужчина отметил, что трасса не закрыла для велосипедистов, но она является скоростной, что тоже несет опасность. Он задается вопросом, почему тренер не предвидел эти обстоятельства и не обеспечил безопасность.

«Ну надо же руководствоваться здравой логикой. Ну куда ты тащишь девочек 14-15 лет на трассу, где машины летят в четыре раза быстрее?» – высказался глава федерации велоспорта России.

Отмечается, что водителя фуры задержали. Есть версия, что он уснул за рулем. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали о том, как обвиняемый в убийстве девушки в Каменске-Уральском велосипедист прошел полиграф. Во время проверки на детекторе лжи он сознался в другом преступлении.