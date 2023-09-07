Сознался в другом преступлении: обвиняемый в убийстве свердловчанки прошел полиграф

Обвиняемый в убийстве 16-летней девушки в Каменске-Уральском велосипедист прошел полиграф. Мужчина сознался, но в другом преступлении. Об этом сообщает E1.ru.

Напомним, что велосипедист попал под подозрение после того, как был зафиксирован на камерах видеонаблюдения в момент, когда преследовал школьницу. Она возвращалась поздно вечером от электрички и шла одна возле лесополосы. Позже ее тело нашли там без признаков жизни. Отец погибшей считает, что велосипедист может быть причастен. Тем более, что у него нашли телефон школьницы.

Отмечается, что после этого велосипедист превратился из свидетеля в подозреваемого. Он прошел полиграф.

«Он признался только в краже телефона. Утверждал, что не делал ничего с девочкой», – рассказал источник в силовых структурах.

Мужчина признался, что видел, как школьница шла и внезапно стала заваливаться на правый бок. Именно из-за этого у нее появились царапины и синяк на лбу. Велосипедист подъехал к ней, заметил, что она находится без сознания и забрал смартфон, думая, что девочка пьяна.

«Телефон не смог разблокировать и припрятал до поры до времени. Потом, когда из новостей узнал, что произошло, перепугался и никому ничего не стал рассказывать», – добавил источник.

Отмечается, что результаты проверки на детекторе лжи подтверждают версию велосипедиста. Но о полной картине можно будет говорить только после полноценной посмертной экспертизы тела школьницы.

Собеседник сообщил, что мужчина мог сразу вызвать скорую, как только увидел состояние девочки, но делать этого не стал. Возможно, подростка можно было бы спасти. Но об этом можно говорить только после гистологического исследования. В любом случае подозреваемый будет наказан, как минимум за кражу.

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