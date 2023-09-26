У тренера Гном Гномыча нет аттестата и удостоверения мастера спорта: карьера фигуристки под угрозой

Тренер сыновей Яны Рудковской и Евгения Плющенко Ангелина Кальницкая лишилась удостоверения мастера спорта, аттестата об образовании и мобильного телефона. Карьера фигуристки под угрозой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Девушка обратилась за помощью к полицейским. Пока неизвестно, были ли документы тренера украдены, однако из-за отсутствия удостоверения Ангелина Кальницкая не сможет стать участницей международных соревнований.

Кроме того, без аттестата спортсменку могут отстранить от педагогической деятельности в академии Angels of Plushenko, и этот факт расстраивает ее еще больше. Известно, что девушке предлагали поучаствовать в проекте «Ледниковый период», но она отказалась, предпочитая тренировать детей, в том числе Сашу Плющенко и его младшего брата.

Сейчас стражи правопорядка пытаются найти пропавшие документы и телефон Ангелины Кальницкой.

Ранее мы писали, что дочка Тимати затмила сына Яны Рудковской во время презентации фильма «Д`Артаньян и три мушкетера». Детям позволили выступить с речью перед собравшейся аудиторией, только вот 10-летний Саша немного потерялся на фоне бойкой и уверенной Алисы.