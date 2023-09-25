Дочка Тимати затмила сына Яны Рудковской: мальчик побоялся выступать на глазах у матери

Средний сын Яны Рудковской и дочь Тимати снялись в фильме «Д`Артаньян и три мушкетера». Недавно прошла презентация проекта, на которой детям удалось выступить с речью перед публикой. Только вот 10-летний Саша немного потерялся рядом со смелой и уверенной Алисой. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Ребенку олимпийского чемпиона дали роль маленького Д`Артаньяна, а дочка Тимати сыграла юную Миледи. Когда работу звездных наследников можно будет увидеть на большом экране, пока неизвестно, однако на днях дети стали участниками презентации кинокартины.

Мероприятие посетила и сама Яна Рудковская. Она же решила заснять выступление сына на камеру и опубликовала видеоролик в соцсетях. Подписчики сразу заметили, что сын Плющенко, который практически с рождения позирует перед фотографами и появляется на публике, стушевался и был немногословен, по сравнению с бойкой наследницей известного рэпера. Девочка решила говорить первой, ее речь была складной и уверенной.

Пользователи Сети предположили, что такое поведение мальчика связано с пробелами в образовании. Саша каждый день ходит на тренировки, из-за чего у него, возможно, совсем не остается сил на учебу.

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко пожаловалась на болезнь старшего сына. Ночью мальчик проснулся от дикой боли в ухе, и наутро звездная мама повезла его ко врачу. А началось все с простого насморка.