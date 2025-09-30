У судмедэкспертов нет денег на перелет: сбитую трактором 8-летнюю девочку не могут похоронить уже две недели

Восьмилетняя девочка погибла под колесами трактора в якутском селе Юкагир. Ребенок умер две недели назад, однако его тело до сих пор не могут предать земле из-за разного рода проволочек, передает 14.ru.

После трагичного случая труп несовершеннолетней поместили в холодильный дом, так как морга в селе нет. Он лежит там с 19 сентября. С тех пор родителям не выдают тело девочки для похорон, так как его еще не осмотрели судмедэксперты.

Специалисты все это время не могли попасть в населенный пункт из-за плохих погодных условий. Однако, как заявили близкие девочки, это не единственная причина промедления. По их слова, самолет не может перевезти судмедэкспертов в Юкагир из-за отсутствия денег в бюджете.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге нашли пропавшего в прошлом месяце мужчину. Его обнаружили мертвым в грядке с укропом.