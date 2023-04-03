У студента энергетического техникума в руках взорвался рюкзак в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на улице Умельцев у студента энергетического техникума в руках взорвался рюкзак. Об этом сообщается на сайте E1.RU.

По данным источника, причиной возгорания стало зарядное устройство пауэрбанк. Подтверждением инцидента служит видеозапись с мобильного телефона. На кадрах видно, как подросток держит рюкзак в руках, из которого вырываются сначала искры, а потом уже огненное пламя. В конце начинает валить густой дым, после чего подросток выходит из кадра.

Испуганные студенты кричали, чтобы молодой человек убрал от них источник пожара.

«Там бомба! Там петарда!» — говорит автор видео.

Отмечается, что из-за взрыва в энергетическом техникуме сработала пожарная сигнализация. Из-за этого на вызов приехали сотрудники МЧС. К техникуму съехались шесть пожарных машин и двадцать шесть спасателей. Медицинская помощь никому из учащихся не понадобилась.

«Прибывшие на место пожарные установили, что в одном из помещений произошел хлопок переносного внешнего аккумулятора без последующего горения. Помощь спасателей никому не потребовалась», — подчеркнули в МЧС.

Ранее мы писали о том, что 13-летнюю петербурженку увезли в реанимацию прямо со станции метро из-за отравления алкоголем. Девочке стало плохо на станции «Проспект Просвещения».

Отмечается, что подростку все еще плохо. Сейчас стабилизировать ее состояние не удается. Полицейские заинтересовались произошедшим и решили проверить все обстоятельства. В результате установили, что ребенок растет в неполной семье. При этом семья считается благополучной и на учете нигде не стоит.