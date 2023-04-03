13-летнюю петербурженку увезли в реанимацию прямо со станции метро из-за отравления алкоголем

Полиция Санкт-Петербурга выясняет обстоятельства отравления 13-летней школьницы. Девочке стало плохо прямо в метро на станции «Проспект Просвещения». Об этом стало известно изданию «Фонтанка».

Сообщается, что подростку вызвали бригаду скорой помощи 2 апреля и доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. По предварительной информации, девочка отравилась алкоголем. Вот только как он попал в ее организм, пока неизвестно.

Известно, что школьнице все еще плохо, и стабилизировать ее пока не удалось. Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались произошедшем и решили проверить все обстоятельства. Выяснилось, что ребенок растет в неполной семье, но при этом неблагополучной она не считается и на учете не состоит. Расследование продолжается.

Ранее в Москве госпитализировали пятилетнюю девочку с отравлением настойкой чистотета. Мать нечаянно перепутала ее с витамином D3. Малышка не сразу почувствовала недомогание. После лекарства она еще некоторое время играла, но потом ее состояние стало резко ухудшаться.