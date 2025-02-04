У страдавшей от кашля три месяца пенсионерки нашли в бронхах куриную кость

В Подмосковье врачи спасли 76-летнюю пенсионерку, которая три месяца прожила с куриной костью в бронхах. Женщина обратилась в поликлинику с жалобами на кашель, затрудненное дыхание и боль в грудной клетке с правой стороны.

По ее словам, симптомы появились около трех месяцев назад. Однако за помощью пациентка не обращалась, так как была уверена, что просто простудилась.

Проведенное обследование показало наличие постороннего предмета в правом бронхе. Предположительно, пожилая женщина вдохнула фрагмент куриной кости во время еды.

«С помощью бронхоскопа - специального прибора, оснащенного видеокамерой, мы обследовали дыхательные пути пациентки и сразу же провели малоинвазивную операцию по извлечению инородного предмета. Им оказалась куриная косточка размером 1,5 см. Из-за длительного нахождения в организме она покрылась грануляционной тканью и практически вросла в стенку бронха, полностью перекрыв его просвет», - приводит сайт Минздрава Московской области слова врача-эндоскописта Мытищинской больницы Максима Щипачева.

При этом медик пояснил, что процедура сопряжена с риском разрыва стенки бронха и развития массивного кровотечения. Благодаря современному оборудованию удалось избежать осложнений и полностью восстановить просвет бронха.

Пациентку оставили в больнице для дальнейшего лечения. Из-за инородного тела у нее развился гнойный бронхит.

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