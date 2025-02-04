Российские врачи достали флешку с домашним заданием из желудка 16-летнего школьника

Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля в Подмосковье спасли подростка, случайно проглотившего карту памяти. Как пояснил медикам школьник, он выполнил домашнюю работу по информатике, записал на «флешку» и от радости взял ее в рот.

Родители подростка надеялись, что инородный предмет выйдет из организма естественным путем, а когда этого не произошло, обратились в больницу.

«Мы провели мальчику рентгенографию, которая показала, что флешка находится в желудке. В условиях операционной мы провели мальчику наркоз и подготовили его к операции. С помощью специальных эндоскопических щипцов без единого разреза извлекли предмет из желудка», - приводит сайт Минздрава Московской области слова врача-эндоскописта Дарьи Степаненко.

По ее словам, вся процедура заняла 15 минут и завершилась успешно. На следующий день старшеклассника выписали домой.

Флешка не навредила организму подростка и сохранила работоспособность. В итоге он успешно сдал домашнюю работу в школе.

Врачи рекомендуют немедленно обратиться за медицинской помощью, если ребенок или взрослый проглотил инородный предмет. Нельзя пытаться вызвать рвоту, а также пить и употреблять пищу до консультации с медиками.

Ранее в Якутии пожилая женщина целиком проглотила три сушеных абрикоса и попала на операционный стол. Как оказалось, у пациентки отсутствовали зубы, поэтому она не смогла разжевать сухофрукты.