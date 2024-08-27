У спутницы Павла Дурова и его телохранителя забрали телефоны и ноутбуки
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У спутницы Павла Дурова и его телохранителя забрали телефоны и ноутбуки. Об этом сообщает ИА Регнум.
Французские следователи, которые задержали вместе с основателем Telegram его спутницу и телохранителя, наконец отпустили их. Сообщается, что перед этим полицейские изъяли у сопровождающих Павла Дурова телефоны и ноутбуки.
24-летняя Юлия Вавилова до сих пор не вышла на связь с родными, рассказал источник.
«На данный момент связи с Юлией нет, но окружение Дурова сообщило, что у неё и телохранителя работники прокуратуры забрали всё электронное. Сказали, что отправят на экспертизу и непонятно, когда отдадут. С семьей Юлия до сих пор не связывалась», — сообщил источник
Напомним, Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа несколько дней назад. Основателю мессенджера вменяют целый ряд статей, среди которых осуществление незаконных финансовых сделок и отказ от сотрудничества с французскими правоохранительными органами.
Ранее мы писали о том, что экс-сотрудник спецслужб США Сноуден раскритиковал задержание Дурова.