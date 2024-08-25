«Это унижает не только Францию»: экс-сотрудник спецслужб США Сноуден раскритиковал задержание Дурова

То, что произошло с основателем Telegram Павлом Дуровым, это посягательство на базовые права. Так прокомментировал задержание миллиардера экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден, передает Telegram-канал ТАСС.

Дуров оказался в руках у французских правоохранителей. По предварительным данным, его задержали за нежелание сотрудничать с местными силовиками.

Сноуден написал в своих социальных сетях, что подобные действия оскорбляют не только Францию, но и вообще весь мир. Президент страны Эммануэль Макрон, по словам Сноудена, опустился до захвата заложников.

«Я удивлен и глубоко опечален тем, что Макрон опустился до уровня захвата заложников как способа получения доступа к личным сообщениям. Это унижает не только Францию, но и весь мир», — заявил бывший сотрудник спецслужб.

Ранее Маргарита Симоньян заявила, что задержанный во Франции Дуров передаст силовикам ключи от Telegram. По ее словам, у бизнесмена не будет выбора.