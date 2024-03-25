У следователей появились данные о заблокированных пожарных лестницах в «Крокусе»

Следователи проверяют информацию о четырех заблокированных пожарных лестницах в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил источник Telegram-канала Baza.

По его словам, у следователей также появились данные о том, что на дверях с «Антипаникой» - системой, открывающейся одним нажатием, висели велосипедные замки.

Кроме того, по предварительной информации, в концертном зале не сработала автоматизированная пожарная сигнализация, поэтому многие люди в панике не смогли найти аварийные выходы.

Следователи также проверяют информацию о том, что некоторые двери подвала здания были заблокированы.

Напомним, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошел теракт. По предварительным данным, в результате трагедии погибли 137 человек, в том числе трое детей, более 180 пострадали.

Ранее охранник «Крокус Сити Холл» по имени Алексей заявил, что террористы ворвались в здание внезапно. При этом преступники сначала дождались, когда толпа войдет в здание, после чего открыли огонь на поражение в спины людям.