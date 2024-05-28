У шести членов семьи обнаружили в мозге круглых червей после ужина медвежатиной

У шести членов семьи из США обнаружили круглых червей трихинелл в мозгу после застолья, на котором подавали медвежатину. Об этом сообщает People.

Как стало известно источнику, американцы устроили дома ужин, на котором решили попробовать привезенное родственником мясо медведя. Они готовили его на гриле вместе с овощами, причем довольно долго, так как сначала блюдо оказалось сырым внутри, поэтому его пришлось жарить повторно.

Первый почувствовал себя дурно 29-летний мужчина. У него началась лихорадка, а также появился отек вокруг глаз. Затем плохо стало и еще пятерым членам семьи. Двоих пришлось госпитализировать. Оказалось, что у всех у них были личинки паразитов. Причем их обнаружили даже у тех, кто мясо не ел и пробовал только овощи.

После обращения в больницу всем пациентам оказали необходимую помощь. На данный момент их жизням ничего не угрожает. Лечение помогло избавиться от червей.

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