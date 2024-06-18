У съевших опасные салаты в Подмосковье начали массово происходить инсульты

В Подмосковье у троих человек, отравившихся опасным салатом, диагностировали инсульт. Об этом сообщает источник Telegram-канала «Известий».

Собеседник издания пояснил, что в больницах Московской области сейчас восемь человек из числа отравившихся подключены к аппарату ИВЛ. При этом у троих россиян выявили инсульт.

Всего в регионе госпитализировали 20 человек — у всех поступивших в стационары подтвердился диагноз «ботулизм», сообщает источник канала.

15 июня в Москве разгорелся скандал вокруг службы доставки еды «Кухня на районе». Тогда после употребления салата, купленного на сервисе, несколько людей пожаловались на плохое самочувствие. У них диагностировали ботулизм. Количество пострадавших превысило 120 человек. Также случаи отравления были зафиксированы в Казани и Нижнем Новгороде. Выяснилось, что ботулотоксин содержался в консервированной фасоли.

Оказывается, что ранее сервис уже штрафовали из-за просроченных салатов. Это произошло еще в 2022 году.