«Кухню на районе», в еде которой нашли ботулотоксин, уже штрафовали из-за просроченных салатов

Сервис доставки еды «Кухня на районе» ранее уже штрафовали из-за просроченных салатов. Произошло это в 2022 году. Об этом стало известно ИА Регнум.

Источник сообщил, что из-за продукции без маркировки с датой изготовления и сроком годности юрлицо обязали выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. Тогда причиной стали салаты в крабовыми палочками.

Проверки проводились в 2021 году, но постановление о назначении административного наказания было вынесено лишь 18 января 2022 года. Представители сервиса несколько раз пытались оспорить его, но смогли добиться лишь уменьшения штрафа.

Напомним, что скандал вокруг «Кухни на районе» разгорелся 15 июня в Москве. Тогда после употребления салата, купленного на сервисе, несколько людей пожаловались на плохое самочувствие. У них диагностировали ботулизм. Количество пострадавших превысило 120 человек. Также случаи отравления были зафиксированы в Казани и Нижнем Новгороде. Выяснилось, что ботулотоксин содержался в консервированной фасоли.

Ранее в Екатеринбурге вынесли приговор экс-директору спецшколы, в которой насиловали детей.