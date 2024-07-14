«У сценаристов иссякла фантазия»: Маргарита Симоньян прокомментировала покушение на Дональда Трампа

Маргарита Симоньян сравнила покушение на Дональда Трампа с надоедливым сериалом. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян высказалась о покушении на кандидата в президенты Америки Дональда Трампа. По мнению журналистки, ситуация напоминает ей сериал, сценаристы которого уже повторяются.

«Наблюдать за Америкой — как смотреть сериал, где у сценаристов давно иссякла фантазия и они повторяются из серии в серию, но ты уже привык к героям, как к домашним тапочкам, и продолжаешь смотреть», — заявила она.

Напомним, 13 июля на Дональда Трампа было совершено покушение во время предвыборного выступления в Пенсильвании. Сообщается, что в кандидата от партии республиканцев стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс, он был убит ответным огнем на месте. Журналисты также сообщали, что Крукс был зарегистрирован как избиратель от республиканцев.

Сам Дональд Трамп отделался легким ранением уха — уже спустя несколько часов после нападения его выписали из больницы.

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