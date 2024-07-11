«Тыщи за две»: Маргарита Симоньян рассказала, что за лоферы были на ней во время поездки в Читу

Главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на вопрос в соцсетях о том, что за лоферы были на ней во время посещения Читы. Журналистка и медиамендежер призналась: обувь куплена за пару тысяч.

В минувший вторник Симоньян опубликовала фото из Читы, в подписи говорилось, что в городе +34. «Но всегда найдется старая добрая городская колонка с холодной водой», - писала журналистка.

В комментариях под постом спросили, что за лоферы были на ней. Симоньян ответила, что «тапки» - «это что-то чудесное», куплены на маркетплейсе.

«Тыщи за две, кажется», - написала журналистка в Telegram-канале «Маргарита Симоньян из дома».

Других интересовало, что главный редактор RT делает в Чите. На это журналистка сообщила, что «изучает Россию-матушку».

Ранее Симоньян объяснила, почему носит одни и те же платья. Она призналась в отсутствии стилиста и заявила, что сама покупает одежду «в отличие от других телевизионных женщин».