У русской модели Ирины Федотовой грабители украли 5 млн рублей в Лондоне. Об этом сообщает mk.ru.

Топ-модель Ирина Федотова, которая уже давно работает за границей, рассказала о краже. По словам девушки, она отдыхала накануне в одном их клубов Лондона. Все началось с того, что охранники долго не могли найти ее шубу, когда та собралась уходить из заведения.

«Через какое-то время ко мне подошел какой-то парень и позвал меня, попросил пройти за угол. Я была вся в мыслях по поводу шубы и почему-то отреагировала на его просьбу. В общем, прошла с ним за угол здания, и тут ко мне подошли ещё трое мигрантов. Они меня окружили, один из них поднёс нож и сказал: „Открывай телефон“», — рассказала она.

Когда Федотова открывала приложения на телефоне, она вводила при грабителях свои пароли. Несмотря на это, она успела вырваться из рук мошенников, но телефон остался у них. На следующее утро модель зашла в банковские приложения и обнаружила, что у нее пропали все деньги.

«Они сняли все мои деньги, причём даже те, которые я не знаю, как снимать. Где-то за час они очистили всю мою криптовалюту, а у меня было в крипте где-то 26 тысяч и ещё 4 тысячи фунтов на разных платформах. Заработанное годами. Ну и на бизнес-счете 3500», — рассказала она.

Модель призналась, что уже обратилась в полицию. Однако она не рассчитывает на то, что ее деньги удастся вернуть.

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