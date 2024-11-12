У россиянки сгнила пятка после пластической операции за полмиллиона рублей: грозила ампутация

В Москве женщина пострадала из-за пластической операции. Она хотела уменьшить живот и увеличить грудь, а в итоге врачи еле спасли ее стопу от ампутации. У россиянки сгнила пятка. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, 37-летняя женщина решилась на вмешательства после родов. Ей хотелось вернуть подтянутое тело. Она долго выбирала хорошего хирурга и в итоге, определившись со специалистом, отдала за операции почти полмиллиона рублей.

Через день после хирургического вмешательства пациентка клиники попыталась встать с постели и обнаружила, что у нее обезображена пятка — она почернела и сильно болела, а тапочки женщины были все в крови. Хирург, отвечавший за операцию, пояснил, что произошла ошибка, из-за которой ногу пациентки пронзило током, и появился ожог.

Спустя неделю ситуация с пяткой женщины не улучшилась. Врачи сообщили ей, что есть риск некроза тканей, который может затронуть кость и привести к ампутации. Москвичка отправила в клинику досудебную претензию, однако там ей ответили, что это «потребительский терроризм», и обвинили в шантаже. Сдаваться россиянка все же не собирается и намерена решать вопрос в суде.

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