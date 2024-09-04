Голодал семь дней перед смертью: что известно о гибели россиянина на Пхукете

27-летний житель Нижнего Тагила, тело которого обнаружили возле статуи на Пхукете, голодал перед смертью на протяжении семи дней. Об этом рассказала супруга россиянина Светлана.

Илья Орлов приехал на Пхукет с женой и шестилетней дочкой в конце января. По образованию мужчина программист. В последнее время он зарабатывал в Интернете.

Дочь семейной пары жила в Паттайе с бабушкой. Светлана с Ильей оставались на Пхукете и испытывали трудности с финансами: мужчина предлагал жене даже покончить жизнь самоубийством. Уралец занимался духовными практиками и решил попробовать «сухое голодание». На протяжении семи дней супруги скитались по пляжам, не ели и не пили. Из-за этого у Светланы начались проблемы со здоровьем.

«Последний раз Светлана видела мужа за два дня до трагедии. Тогда же они поругались на бытовой почве, и Илья ушел. Женщина говорит, что он был в нестабильном состоянии», — рассказал источник Kp.ru.

На теле мужчины обнаружили множественные раны, нанесенные острым предметом. Во рту у него была кровь. Поэтому полиция не исключает версию убийства.

Тело уральца передано в больницу для дальнейшего вскрытия. Полицейские проводят расследование и изучают записи с камер видеонаблюдения.

Напомним, труп мужчины обнаружили в районе пляжа Карон на юге острова. Полицейские предположили, что раны на теле могли появиться из-за пыток, которым подвергали россиянина перед смертью.