У российской участницы «Мисс Земля 2023» украли телефон во Вьетнаме

Российская участника конкурса красоты «Мисс Земля — 2023» Дарья Луконькина лишилась телефона во Вьетнаме. Об этом она сообщила в микроблоге.

Как призналась девушка, ЧП произошло 9 декабря во время городского марафона участниц конкурса «Мисс Земля». Пока 20-летняя Луконькина вместе с другими девушками бегала, воры незаметно разрезали ее сумку и украли смартфон.

Россиянка отметила, что была шокирована произошедшим, однако организаторы конкурса оказали ей помощь в покупке нового гаджета. Позднее девушка на протяжении трех дней занималась восстановлением паролей от аккаунтов в соцсетях.

Известно, что Дарья Луконькина является уроженкой Нижнего Новгорода. В прошлом 20-летней красавице удалось стать победительницей регионального конкурса красоты «Мисс Нижний Новгород 2022» и завоевать титул «Красы России-2022».

Финал конкурса «Мисс Земля — 2023», в котором сейчас участвует Луконькина, намечен на 22 декабря во вьетнамском городе Хошимине. За титул главной красавицы планеты будут бороться представительницы 84 стран мира.

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