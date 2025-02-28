У российского школьника, которому хаски отгрызли лицо, не прижились нос и губа

Нос и верхняя губа после операции не прижились у девятилетнего мальчика, которому две собаки отгрызли лицо в Сочи. Об этом пишет Telegram-канал Kub Mash со ссылкой на отца пострадавшего.

По словам отца школьника, в настоящий момент его сын находится в искусственной коме. Он намерен добиваться, чтобы за восстановление лица ребенка взялся хирург Алексей Дикарев, ранее уже проводивший подобную операцию. Но краевая больница по какой-то причине против этого, рассказал житель Краснодарского края, хотя собранные их медиками нос и губа не прижились у пострадавшего из-за потери времени.

Россиянина продолжают допрашивать следователи.

О ЧП с мальчиком стало известно 26 февраля, все случилось в СНТ «Авиатор» в Адлерском районе города. Две хаски, будучи без присмотра хозяина, сорвались с цепи и накинулись на ребенка. Проходившие мимо местные жители отогнали животных и связались с родителями ребенка.

Девятилетний мальчик вертолетом был доставлен в Краснодар. Позднее выяснилось, что хозяин собак перед случившимся не кормил их 12 дней.

Ранее мы писали, что в Челябинске у мальчика случился отек Квинке из-за нарколаборатории в соседней квартире.