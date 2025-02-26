Химическая атака: у мальчика случился отек Квинке из-за нарколаборатории в соседней квартире

У четырехлетнего мальчика из Челябинска случился отек Квинке, предположительно, из-за вредных химических веществ, исходящих из квартиры соседа снизу.

Мать ребенка рассказала Telegram-каналу Ural Mash, что семья проживает в доме на улице Молодогвардейцев уже два года, и с самого начала их беспокоил резкий запах ацетона из соседней квартиры.

Сначала женщина пыталась устранить запах проветриванием, но вскоре у ее сына появились симптомы аллергической реакции: покраснение щек и проблемы с дыханием. Ребенка госпитализировали с отеком Квинке и назначили лечение антигистаминными препаратами и ингалятором. Приступы повторяются, и мальчик постоянно нуждается в медикаментозной поддержке.

Жильцы дома подозревают, что сосед использует свою квартиру как нарколабораторию. Они уже обращались в полицию с заявлением, но проверка не выявила каких-либо незаконных действий. В данный момент продолжаются попытки разобраться в ситуации и установить источник вредных химических веществ, вызывающих аллергические реакции у ребенка.

До этого в Санкт-Петербурге годовалая девочка отравилась неизвестным наркотиком на прогулке.