У ребенка разорвались легкие: челябинский школьник умер в компьютерном клубе

В Челябинске после посещения круглосуточного компьютерного клуба скончался 13-летний мальчик. Точная причина смерти несовершеннолетнего, пока не известно. Как сообщают очевидцы, у школьника могли разорваться легкие.

Журналисты 74.ru пообщались с горожанами, которые стали свидетелями трагичного случая. По их словам, группа подростков надышалась газа из баллонов. Один из них отравился. На улице мальчик упал в обморок, поэтому работники клуба занесли его обратно и попытались оказать помощь.

Также смерть школьника прокомментировали в правоохранительных органах. Стражи порядка не нашли на теле мальчика следов насилия. Точная причина его смерти будет известна только после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Ранее во Всеволожске Ленинградской области в канаве с водой обнаружен мертвый подросток. Он был одет в шорты и зимнюю куртку.