У ребенка дыра в легком: малыш в Дагестане родился мертвым после восьми надавливаний на живот роженице

Женщина в Дагестане родила мертвого ребенка – врачи заявили, что у малыша дырка в легком, аналогичный порок, якобы, был у матери. Роженица утверждает, что во время родов ей 8 раз давили на живот.

Подробности сообщает сайт kp.ru.

Женщину привезли на скорой в роддом на 38-39 неделе беременности. Первый осмотревший ее врач заявил, что требуется кесарево сечение. Другой медик заявил, что женщина должна рожать сама.

В итоге пациентка 10 часов провела в муках: за это время она трижды теряла сознание, молила врачей о помощи. Вместо этого женщине 8 раз давили на живот – в итоге ребенка выдавили. Однако детского плача она не услышала – проснулась на операционном столе, когда зашивали разрывы.

«Они мне сказали, что в легком дырка у ребенка. Они мне это объясняли, доказывали, что это от меня передалось ребенку», - вспоминает роженица.

Она говорит, что беременность протекала идеально – у плода не было выявлено патологий. Указания врачей всегда выполняла.

В Минздраве региона назначили проверку по факту смерти ребенка. Женщина написала заявление в Следственный комитет.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье ребенок скончался после падения с кровати.