У приостановившей карьеру российской фигуристки Понтелеенко обнаружили допинг. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

15-летняя призерка первенства России Надежда Понтелеенко сдала положительную допинг-пробу. Тест проводили в конце сезона 2023/24, перед соревнованиями на первенстве России в апреле 2024 года в Казани. Уточняется, что это последний турнир, в котором поучаствовала фигуристка после объявления о паузе в карьере.

В начале нового сезона Надежда Понтелеенко в беседе с журналистами объяснила пропуск соревнований проблемами со здоровьем, однако о допинге спортсменка ничего не говорила.

«Есть проблемы с сердцем, они у меня начались еще с прошлого сезона. Это врожденное заболевание. Сейчас я прохожу обследования, еще одно мне только предстоит. По его итогам уже будет решаться, когда можно вернуться к тренировкам», — заявляла она.

Тренер Понтелеенко обсуждать с журналистами новости о ее допинг-пробах отказался.

Ранее мы писали о том, что Тарасова унизила и довела до слез Валю Карнавал на съемках «Ледникового периода».