«Не понравилось!»: Тарасова унизила и довела до слез Валю Карнавал на съемках «Ледникового периода»

Тренер Татьяна Тарасова жестко раскритиковала блогершу Валю Карнавал на съемках «Ледникового периода». Участница проекта настолько расстроилась, что не смогла сдержать слез. Об этом сообщает Sport24.

Валя в этом году согласилась попробовать себя в роли фигуристки. Несмотря на то, что у нее не было опыта в этом виде спорта, она согласилась принять участие в «Ледниковом периоде» и встала в пару с олимпийским чемпионом Никитой Кацалаповым. Однако пока съемки в шоу даются Карнавал с трудом. В личном блоге она делилась, что практически не вылезает с катка и тренируется. А члены жюри все равно ее критикуют.

18 ноября состоялся очередной съемочный день, и блогерша с фигуристом показали номер в образах героев сериала «Уэнсдей», который не пришелся по вкусу судьям. Особенно жестко по паре «прошлась» Татьяна Тарасова.

«Если бы я судила только Никиту, я бы поставила на десятку больше. В номере ничего не было — ни любви, ни разговора. Мне он не понравился. Были только определенные интересные движения. Не хотела никого расстраивать, но вот так. Не понравилось! Кроме спотыканий, они ничего нам этим номером не сказали», - заявила Тарасова.

Раскритиковали Валю и другие члены жюри, из-за чего она не выдержала и расплакалась. Она призналась, что боролась до конца, но в итоге вновь столкнулась с неудачей. Однако опускать руки Карнавал не намерена и планирует еще больше работать над собой.

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