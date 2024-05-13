У пострадавшего случился припадок: пьяные посетители кафе из всех видов супа выбрали избить официанта

В подмосковном Монино официант одного из кафе был избит пьяными посетителями. Конфликт произошел из-за супа, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Группа пьяных посетителей решила заказать первое блюдо в заведении. Официант предложил гостям ознакомиться с меню, а сам пообещал подойти через пару минут.

Ответ молодого человека не устроил агрессоров. Тогда они попытались вытащить сотрудника заведения на улицу за волосы. Тот сумел отбиться.

Однако уже вскоре к официанту снова подошел один из посетителей и сильно ударил его. В результате нападения у молодого человека случился припадок. Его экстренно госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Дебоширы были задержаны сотрудниками полиции. Сейчас стражи порядка выясняют детали конфликта.

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