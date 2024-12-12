У погибших в Москве стюардесс среди вещей нашли билеты на поезд

У погибших под электричкой в Москве на станции Нагатинская стюардесс нашли среди личных вещей билеты на поезд. Поэтому у следствия больше нет оснований полагать, что бортпроводницы пытались вернуться домой в Домодедово, не оплатив проезд.

Об этом сообщает Kp.ru.

По информации издания, у девушек был выходной, они не опаздывали на работу.

«Билеты на поезд были найдены среди личных вещей», - сообщили изданию в Западном МСУТ СК.

Родители и знакомые исключают, что они могли употреблять запрещенные вещества. Семьи уже опознали тела.

Девушки погибли на путях утром 8 декабря. Предварительно, они направлялись домой из клуба. Девушкам было 19 и 20 лет.

Известно, что авиакомпания «Уральские авиалинии» оплатит перевозку тел бортпроводниц из Москвы в Калининград.