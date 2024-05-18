У погибшей осталась девятилетняя дочь: мужчина изрезал ножом бывшую супругу на улице

В Екатеринбурге 30-летнюю местную жительницу зарезали на улице. В совершении преступления подозревается ее бывший муж. У погибшей девушки осталась девятилетняя дочь, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Журналисты узнали у близких жертвы подробности случившегося. Так, по их словам, пара разошлась давно. После этого мужчина стал преследовать бывшую супругу. Кроме того, он неоднократно избивал жертву.

А недавно уралец узнал, что у бывшей возлюбленной появился молодой человек. Тогда он подкараулил ее у работы, устроил сцену, а после нанес девушке несколько ударов ножом.

Через некоторое время мужчина явился в отделение полиции и сознался в преступлении. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что убивший и расчленивший свою девушку житель Оренбуржья умер от туберкулеза. Ему должны были избрать меру пресечения.