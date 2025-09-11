«У подростка нет навыка уверенного отказа»: восьмилетнему ребенку поставили диагноз алкоголизм

В Новосибирске восьмилетнему мальчику диагностировали алкоголизм. Об этом сообщает Минздрав по региону со ссылкой на главного внештатного детского психиатра-нарколога области Нину Кошляк.

По ее словам, ребенок был направлен к ним органами системы профилактики еще в 2024 году.

«Ребенку, в возрасте восьми лет, был установлен наркологический диагноз. Несовершеннолетний прошел у нас стационарное лечение. Сейчас он находится на индивидуальном курсе психокоррекции, алкоголь не употребляет», — рассказала психиатр.

Эксперт объяснила, что у несовершеннолетних в основе потребления спитрных напитков лежит аддиктивное поведение. То есть ребенок с помощью алкоголя пытается уйти от реальности, и это дает ему иллюзию безопасности. Зачастую причиной этому могут служить проблемы в семье или «плохая компания» в школе.

«Путь от эпизодического употребления до формирования зависимости у ребенка занимает 2-3 года. Для алкоголизма несовершеннолетнего характерна изначально высокая толерантность или быстрый ее рост. Он может выпить дозу алкоголя, равную дозе взрослого. У ребенка, зачастую, не наблюдается рвотного рефлекса на передозировку, или быстрое угасание рефлекса, и он может выпить больше, что приведет к “алкогольному отравлению”», — добавила Кошляк.

