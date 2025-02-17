Королеву Камиллу заподозрили в алкоголизме из-за проблем в семье

Жену короля Великобритании Карла III Камиллу заподозрили в алкоголизме. Инсайдеры сообщают, что королева пристрастилась к бутылке из-за проблем в семье, и сейчас ситуация уже выходит из-под контроля. Подробности передает RadarOnline.

Источники отмечают, что выпивать Камилла якобы начала после того, как узнала о раке мужа. «Масла в огонь» подливали и не очень хорошие отношения с Кейт Миддлтон, а также скандалы вокруг принца Гарри и Меган Маркл.

«Она совершенно вышла из-под контроля», - рассказал источник из окружения королевской семьи.

Сообщается, что сейчас состоянием Камиллы обеспокоены ее близкие. А вот принца Уильяма злит то, что мачеха не может себя контролировать. Из-за предполагаемого алкоголизма королевы Британии он поставил отцу ультиматум – либо она бросает пить, либо он запретит ей видеться с его детьми.

«Уильям занимает жесткую позицию по этому вопросу. Ее вредные привычки влияют на всю семью, и у него нет ни терпения, ни сочувствия», - отметил инсайдер.

Ранее стала известна реакция Кейт Миддлтон на слухи о разводе принца Гарри и Меган Маркл.