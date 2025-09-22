Верил, что пройдет само: врачи удалили россиянину опухоль, которую он отращивал 16 лет

Житель Кирова 16 лет проходил с новообразованием, так как верил, что оно рассосется само по себе. Однако решить проблему удалось только с помощью хирургического вмешательства, передает Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, 65-летний россиянин обратился к врачам только тогда, когда опухоль стала больше трехлитровой банки. Мужчина до последнего надеялся, что ему удастся обойтись без операции. Он прибегал к мазям и народными средствами, но эффекта не наступало.

Удаление такой опухоли — смертельно опасно. Тем не менее хирургам удалось вырезать новообразование и спасти жизнь пациенту. После операции врачи заявили, что еще никогда не видели опухоль подобного размера.

