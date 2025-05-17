У пилота случился припадок: самолет со 199 пассажирами остался без управления на 10 минут

Рейс авиакомпании Lufthansa, летевший из Франкфурта в Севилью, провел около 10 минут без управления из-за того, что второй пилот внезапно потерял сознание, а капитан не мог зайти в кабину управления. Инцидент произошел в феврале 2024 года, но известно о нем стало только сейчас.

Как сообщает издание PYOK со ссылкой на испанское бюро по расследованию авиапроисшествий, пилоту стало плохо на рейсе LH1140. Во время полета над Испанией, у него случился припадок из-за болезни сердца, которую не выявили на медосмотре. В это время капитан воздушного судна вышел в туалет, не подозревая о случившемся.

Когда первый пилот вернулся в кабину, она оказалась заблокирована. Спустя время он все-таки смог туда попасть и обнаружил коллегу без сознания. Бортпроводники сразу оказали ему первую помощь. Самолет был вынужден экстренно сесть в аэропорту Мадрида. Там потерявшего сознание пилота передали врачам.

Всего на борту находились 199 пассажиров. После инцидента власти Испании призвали авиакомпании вернуть правило «двух человек в кабине», которое ранее было отменено, в том числе и у Lufthansa.

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