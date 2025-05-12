Обратно ее не пустили: пассажирка рейса из Москвы оставила ребенка в самолете, чтобы сходить за багажом

Россиянка на время лишилась доступа к ребенку из-за оплошности во время рейса Москва — Новокузнецк. Она спустилась за багажом и оставила малыша на борту самолета. Однако вернуться женщина не смогла, передает Telegram-канал Baza.

Молодая мать летела на самолете в первый раз. Она испугалась путаницы с багажом и поэтому решила сначала разобраться с ним, а потом забрать ребенка из салона. Перед уходом россиянка предупредила стюардессу о своем решении, но та, видимо, неправильно поняла пассажирку.

Обратно попасть в самолет женщина не смогла. Ребенка позже передали полицейским. После возвращения малыша стражи порядка и сотрудники ПДН объяснили впервые летевшей матери, что ее действия были недопустимы.

Ранее сообщалось, что в Казахстане женщина выбросила новорожденного ребенка из окна поезда. Несовершеннолетнего позже нашли, но помочь ему не удалось.