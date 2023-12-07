Любила одноклассника и была тихоней: что известно о 14-летней девочке, застрелившей сверстницу в брянской школе

В одной из школ Брянска 7 декабря восьмиклассница открыла стрельбу по ученикам. Убив одноклассницу, она покончила с собой. По информации Telegram-канала Mash, жертву девочка выбрала неслучайно. Она целенаправленно шла расправиться именно с ней. А все из-за мальчика.

Предварительно, у подростков был конфликт из-за влюбленности в одного и того же парня. Они не смогли его поделить между собой, поэтому одна из них решила действовать радикально. Сам виновник ссоры девочек в момент стрельбы тоже находился в кабинете и был ранен. Всего пострадало 5 учеников. К слову, там была и сестра-близнец нападавшей. Ей ран нанесено не было.

Напомним, что школьница пришла на второй урок с охотничьим дробовиком, который принадлежал ее отцу. Первый выстрел был сделан в одноклассницу – она скончалась на месте. Затем сильно ранило мальчика. Остальные пострадали от дроби.

Родителей девочки сейчас допрашивают сотрудники правоохранительных органов. Также выясняется, участвовала ли она в запрещенных организациях и не интересовалась ли подобными преступлениями.

К слову, ученики школы охарактеризовали подростка как тихоню. Она не сидела в социальных сетях и почти ни с кем не общалась.

Ранее стало известно, что подозреваемый в убийстве подростка в Челябинске избежал наказания.