СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 14 июля 2024, 13:09
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Пассажиры ударились о потолок: в Москве лифт на большой скорости врезался в опоры последнего этажа

В Москве двое рабочих пострадали из-за сбоя в работе лифта на складе ЦУМа.
Пассажиры ударились о потолок: в Москве лифт на большой скорости врезался в опоры последнего этажа

© Freepik

На складе Центрального универсального магазина (ЦУМ), расположенного на Коптевской улице в Москве, вышедший из строя лифт едва не убил двух пассажиров.

Как пишет Telegram-канал Mash, кабина на большой скорости поехала с шестого на 14-й этаж и врезалась в опоры. Инцидент произошел утром 14 июля во время пересменки работников.

Отмечается, что в лифте находились два сотрудника склада. Из-за резкого ускорения и торможения они ударились о потолок и получили множественные переломы. Сейчас пострадавшие находятся в больнице, их состояние оценивается как крайне тяжелое.

Ранее в Москве экстренно госпитализировали 10-летнюю школьницу. Девочка лишилась пальца на руке после поездки на лифте.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Анна Воробьева
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