Пассажиры ударились о потолок: в Москве лифт на большой скорости врезался в опоры последнего этажа

На складе Центрального универсального магазина (ЦУМ), расположенного на Коптевской улице в Москве, вышедший из строя лифт едва не убил двух пассажиров.

Как пишет Telegram-канал Mash, кабина на большой скорости поехала с шестого на 14-й этаж и врезалась в опоры. Инцидент произошел утром 14 июля во время пересменки работников.

Отмечается, что в лифте находились два сотрудника склада. Из-за резкого ускорения и торможения они ударились о потолок и получили множественные переломы. Сейчас пострадавшие находятся в больнице, их состояние оценивается как крайне тяжелое.

Ранее в Москве экстренно госпитализировали 10-летнюю школьницу. Девочка лишилась пальца на руке после поездки на лифте.