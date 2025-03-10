Были пьяны и смеялись: три женщины забили до смерти мужчину 8 марта за попытку познакомиться

В Козельске Калужской области местный житель погиб при попытке познакомиться с женщиной в кафе. Посетительнице не понравилось то, как мужчина пытался привлечь внимание, и она устроила над ним расправу.

В мести участвовали три выпившие женщины, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Жительница Козельска позвала на помощь дочь, а та привела с собой подругу.

Троица повалила ухажера на землю и стала постепенно забивать. Очевидцы рассказали, что одна из участниц нападения прыгала на голове у россиянина, от чего тот потерял сознание. В процессе избиения женщины смеялись.

Вскоре на место прибыли медики, но они не смогли спасти пострадавшего. После опроса женщин отпустили. Их не стали задерживать, так как точная причина смерти мужчины пока не известна.

Ранее в Ленинградской области мать помогла сыну скрыть преступление. Они вместе избавились от трупа знакомой.