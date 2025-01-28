У одного распухало лицо, другой синел: еще двое детей пострадали от рук остеопата в Казани

В Казани еще двое детей пострадали от рук остеопата, на приеме у которой умер ребенок. У одного распухало лицо, другой синел.

Подробности сообщает РЕН ТВ.

Семья записала двоих сыновей к остеопату. После очередного приема с детьми что-то случилось, хотя врачи уверяли – так и должно быть. Отец пострадавших сообщил, что средний ребенок кричал больше всего.

«…От крика лопались капилляры по всему лицу, оно распухало, он становился красный. А младший, у него по-другому реакция была, он синел, начиналось с ног, потом белел», - поделился мужчина.

Ранее сообщалось, что на приеме у остеопата умер мальчик – ребенок страдал болезнью Гоше и мало весил, с трудом выполнял движения. Отец рассказывал, что остеопат «издевалась» над мальчиком, сворачивала «в калачик», тянула голову к ногам. Малыш стал задыхаться и посинел – по словам мужчины, врач не давала вызвать скорую. Впоследствии несмотря на 6 уколов адреналина, ребенок скончался.