Отец умершего на приеме у остеопата мальчика заявил, что врач не давала вызвать скорую

Отец ребенка, погибшего в частном медицинском центре в Казани, заявил, что остеопат не давала вызвать скорую. Мужчина рассказал, что врач, которая проводила процедуры, буквально «издевалась» над мальчиком.

Подробности сообщает РЕН ТВ.

Отец заявил, что их ребенок был «слабеньким». В медцентре он захотел есть после массажа – отец покормил из соски. Затем вышла врач – она позвала на процедуры. Мужчина просил, чтобы первой пошла жена, но медик захотела видеть юного пациента.

«Начала свои процедуры – просто издеваться над ребенком. Ноги «в калачик» свернула, руки свернула «в калачик», вниз головой. Голову к ногам тянула со всей силы. Ребенок задыхался. Она его мучила час, если не полтора. Он начал задыхаться и посинел», - рассказал мужчина.

Мальчика стали откачивать. Как только он пришел в сознание, не прошло минуты, как врач «продолжила гнуть и мучить». На просьбы отца отдать малыша врач отвечала отказом.

«Она не давала скорую вызвать. Я ей говорил: "Давайте скорую вызовем". Она: "Нет, не надо"», - рассказал отец.

По его словам, врачи скорой полтора часа боролись за жизнь мальчика, сделали 6 уколов адреналина.

По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело. Медцентр приостановил деятельность до окончания проверки.

Известно, что умершему мальчику был год. Ранее сообщалось, что после приема у остеопата в данной клинике пациентам становилось хуже.