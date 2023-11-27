У обоих рюкзаки с изображением волка: мальчики-близнецы вышли из дома и не вернулись

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают двух несовершеннолетних в Самаре. Мальчики-близнецы ушли из дома и до сих пор не вернулись. Об исчезновении детей стало известно сегодня, 27 ноября, передает РИА Новости.

Стражи порядка рассказали журналистам детали случившегося. По их данным, сегодня мальчики 2011 года рождения вышли из дома и скрылись в неизвестном направлении. Родителям несовершеннолетние ни о чем не говорили.

Взрослые сразу после пропажи детей обратились за помощью к правоохранителям. Стражи порядка, в свою очередь, организовали на территории города мероприятия, направленные на поиски близнецов.

Ориентировка с приметами пропавших направлена в службы и подразделения полиции. На вид братьям 12 лет, их рост составляет около 155 сантиметров. На одном из школьников куртка черно-коричневого цвета, а на другом — красная. У обоих мальчиков джинсы темного цвета, а также рюкзаки с изображением волка.

Ранее в Свердловской области 11-летняя школьница пропала по пути на учебу. Полицейские приступили к поискам несовершеннолетней в этот же день.