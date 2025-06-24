У ночного клуба в Краснодаре избили 25-летнюю участницу шоу «Пацанки» Владу Алчу

В Краснодаре у ночного клуба избили участницу шоу «Пацанки» с ником Влада Алча. Девушка обратилась в полицию.

О случившемся сообщил Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в прошлую пятницу у клуба на Красноармейской улице. Сначала с Алчой пытались поговорить, но из-за резкой реакции блогерши ее саму и друзей избили.

Как уточняет источник, компания разбила блогерше нос из-за образа жизни, не соответствующего кавказской девушке. Ей вырвали пирсинг, на теле остались синяки.

Охранники двух баров не пытались разнять драку. Влада обратилась в полицию – бар отказался предоставлять видео без заявления.

Алча была участницей 9 сезона шоу «Пацанки». Mash пишет, что девушка ушла из дома в 18 лет, сделала татуировки, употребляла запрещенные вещества.

Ранее сообщалось, что в Москве избили участниц шоу «Пацанки» Бэллу Кузнецову и Костью Купер. Девушки отдыхали с подругами в баре, однако перед закрытием между ними и другими посетителями произошел конфликт.