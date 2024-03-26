«У них там кто-то сдох или что?»: студентка цинично высказалась о видео про «Крокус» и была отчислена

Студентку Финансового университета отчислили за призыв убрать видео про «Крокус». Девушка в соцсетях пожаловалась на то, что ролики с упоминанием теракта ей надоели. Об этом сообщает «Мослента».

В распоряжении СМИ оказались кадры, на которых студентка первого курса говорит, что целый день ей попадаются видео о случившемся в «Крокус Сити Холле». Брюнетка злится и призывает убрать надоевшие ролики, так как они мешают ей смотреть другой контент.

«Зашла, думаю развлекусь, рилсы посмотрю, истории открываю, а там каждый второй, каждый первый – «соболезнуем, соболезнуем». Уберите это с глаз моих, я весь день на это смотрела», – жалуется студентка, употребляя мат.

В какой-то момент она называет действия таких людей лицемерием.

«У них там кто-то сдох или что? Или они никогда не знали, что люди умирают? Уберите это из соцсетей», – говорит брюнетка.

Отмечается, что неизвестный показал видео девушки администрации университета, в котором она училась. В руководстве вуза приняли решение об отчислении.

Напомним, теракт произошел 22 марта в «Крокус Сити Холле», расположенном в Красногорске. Несколько человек открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Подробности читайте здесь.